Бомбардир «Краснодара» раскрыл секрет результативности

Нападающий «Краснодара» Никита Кривцов высказался о своей результативности – в последнее время россиянин довольно много забивает. На минувших выходных в рамках 23 тура РПЛ он поразил ворота «Сочи», а неделю тому назад оформил дубль в ворота «Пари НН».

«Секрета на самом деле нет – причина всему просто хорошая подготовка к играм и усердная работа на тренировках. А ещё благодарю свою команду за то, что они мне помогают забивать», - цитирует Кривцова «Матч ТВ».

Напомним, что этой весной у 20-летнего форварда «быков» набралось уже семь голов в Кубке России и Премьер-лиге.

Ранее он заявил о планах попасть в национальную сборную России.