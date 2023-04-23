Дьяков высказался о возможном назначении Карпина в более статусный клуб РПЛ

Экс-защитник «Ростова» Виталий Дьяков высказался о будущем главного тренера донского клуба Валерия Карпина.

«Смогут ли Карпина забрать в более большой клуб? В «Зените» тренерское место занято. Если только в «Спартак» идти, но нужен ли Карпин «красно-белым» и нужно ли это Валерию Георгиевичу? У него и в «Ростове» все хорошо», — приводит слова Дьякова Metaratings.

«Ростов» под руководством 54-летнего специалиста занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 49 набранных очков. Добавим, контракт Карпина с «желто-синими» рассчитан до лета 2026 года.