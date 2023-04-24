В «Спартаке» прокомментировали слухи об уходе Абаскаля

Евгений Мележиков, который занимает должность генерального директора «Спартака», дал комментарий по поводу слухов о возможной отставке Гильермо Абаскаля. Испанский тренер работает с «красно-белыми» с лета прошлого года. В феврале он продлил контракт с «красно-белыми».

«Нет причин для недоверия. Спады бывают у любой команды, но это не повод посыпать голову перлом и принимать какие-то резкие решения. Нужно правильно идентифицировать причины, решить проблемы и двигаться дальше», - сказал Мележиков, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Мележиков указал на наличие в составе «Спартака» большого количества молодых футболистов, которым нужен опыт. На этом фоне гендиректор московского клуба отметил, что говорить о решении больших задач пока преждевременно.

В понедельник «Спартак» проведёт домашний матч против «Краснодара». Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

На текущий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.