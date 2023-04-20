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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» по окончании сезона может расторгнуть контракт с Рыбусом

20 Апреля 2023 • 12:14 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
24.04 19:00

«Спартак» по окончании нынешнего сезона может расторгнуть контракт с 33-летним польским защитником Мацеем Рыбусом.

По данным Metaratings.ru, основным фактором станет сумма компенсации, и, если с представителем футболиста будет улажен данный вопрос, то поляк покинет столичный клуб.

Рыбус подписал соглашение со «Спартаком», которое рассчитано до 30 июня 2024 года, летом прошлого года на правах свободного агента. Его рыночная стоимость оценивает в 500 тысяч евро.

В текущем сезоне защитник принял участие в 12 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Мацей Рыбус
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