«Спартак» по окончании сезона может расторгнуть контракт с Рыбусом

«Спартак» по окончании нынешнего сезона может расторгнуть контракт с 33-летним польским защитником Мацеем Рыбусом.

По данным Metaratings.ru, основным фактором станет сумма компенсации, и, если с представителем футболиста будет улажен данный вопрос, то поляк покинет столичный клуб.

Рыбус подписал соглашение со «Спартаком», которое рассчитано до 30 июня 2024 года, летом прошлого года на правах свободного агента. Его рыночная стоимость оценивает в 500 тысяч евро.

В текущем сезоне защитник принял участие в 12 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.