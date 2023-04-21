Кечинов: «Спартак» выиграет у «Краснодара» со счётом 1:0 или 2:1»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» примут на своём поле «Краснодар».

Кечинов назвал «Спартак» фаворитом предстоящей встречи, несмотря на то, что сейчас московская команда переживает кризис. По мнению эксперта, «красно-белые» показывают достойный уровень игры и регулярно создают опасные моменты у ворот соперников в своих матчах.

«На мой взгляд, «Спартак» сильнее «быков» и по составу, и по игре. «Спартак» должен выиграть со счётом 1:0 или 2:1. «Красно-белые» подойдут к этой игре со спортивной злостью, чтобы порадовать болельщиков, и сыграют свою лучшую игру в сезоне», — приводит слова Кечинова Metaratings.

Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится в понедельник, 24 апреля. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.