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Кордоба: «Не знаю, буду ли я в следующем сезоне в «Краснодаре»

21 Апреля 2023 • 10:42 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
24.04 19:00

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о своём будущем в российском клубе.

«Я не знаю, буду ли я в следующем сезоне в «Краснодаре». На данный момент я радуюсь своему сотому голу в карьере, и на этом пока всё», — цитирует Кордобу «Матч ТВ».

Также колумбиец признался, что не знает, покинут ли «Краснодар» вратарь Матвей Сафонов и полузащитник Эдуард Сперцян ближайшим летом.

Напомним Кордоба перешёл в «Краснодар» летом 2021 года из немецкой «Герты». Действующий контракт 29-летнего колумбийца с российским клубом рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Кордоба провёл в составе «быков» 29 матчей, забил 15 голов и отдал восемь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Джон Кордоба
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СПАРТАК МОСКВА КРАСНОДАР
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