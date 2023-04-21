Кордоба: «Не знаю, буду ли я в следующем сезоне в «Краснодаре»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о своём будущем в российском клубе.

«Я не знаю, буду ли я в следующем сезоне в «Краснодаре». На данный момент я радуюсь своему сотому голу в карьере, и на этом пока всё», — цитирует Кордобу «Матч ТВ».

Также колумбиец признался, что не знает, покинут ли «Краснодар» вратарь Матвей Сафонов и полузащитник Эдуард Сперцян ближайшим летом.

Напомним Кордоба перешёл в «Краснодар» летом 2021 года из немецкой «Герты». Действующий контракт 29-летнего колумбийца с российским клубом рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Кордоба провёл в составе «быков» 29 матчей, забил 15 голов и отдал восемь результативных передач.