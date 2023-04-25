Ещенко: Горжусь игроками «Спартака», смогли перевернуть ход матча с «Краснодаром»

Экс-игрок «Спартака» Андрей Ещенко поделился впечатлениями от волевой победы «красно-белых» над «Краснодаром» (4:3) в матче 24-го тура РПЛ.

«Ребята — большие молодцы! Горжусь каждым. Красавчики! После 0:2 очень сложно вернуться в игру. Но игроки «Спартака» смогли перевернуть ход матча в свою пользу», — приводит слова Ещенко «Чемпионат».

Эксперт считает, что «Спартак» проявил характер и забрал важные для себя три очка. «Красно-белым» нужно побеждать в каждом матче, чтобы завоевать серебро, добавил Ещенко.

После 24 туров подопечные Гильермо Абаскаля идут на третьем месте в РПЛ, набрав 48 очков.