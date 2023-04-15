«Краснодар» забил два и больше гола во всех шести матчах весны в РПЛ

«Краснодар» уже шестой матч в рамках РПЛ подряд забивает два и больше гола за игру.

Как сообщает Opta, это лучший результат среди команд во всей Премьер-лиге. Так, у «быков» с возобновления РПЛ уже 18 голов. У остальных на момент выхода этой новости – не более 12.

Напомним, что прошедшей зимой «Краснодар» сменил тренера – на место Александра Сторожука пришёл серб Владимир Ивич. А сегодня «горожане» на выезде обыграли «Сочи» - 2:0. О том, как это было, читайте в нашей заметке.

После победы «быки» поднялись в турнирной таблице на шестое место, опустив на седьмую строчку грозненский «Ахмат». Теперь у «Краснодара» 38 набранных очков.