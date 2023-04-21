Шалимов: «От «Крыльев» я просто обалдел»

Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о матче 1/2 финала Кубка России Пути регионов между «Краснодаром» и «Крыльями Советов» (2:2, 3:0 — пен).

Напомним, что по ходу встречи «Краснодар» вёл со счётом 2:0, однако самарцы сумели отыграться уже в добавленное арбитром время. Шалимов признался, что характер «Крыльев» его сильно впечатлил.

«Тут вопрос к «Краснодару»: команда не разложила правильно эту игру, чтобы спокойно довести матч до победы. И от «Крыльев» я просто обалдел — да, по одному голу есть вопрос по вне игры, но в целом команда показала сверхволевой футбол», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

В финале Пути регионов «Краснодар» встретится с тольяттинским «Акроном». Этот матч состоится в начале мая и пройдёт он на домашней арене «быков». «Крылья Советов» же завершили свои выступления в текущем розыгрыше турнира.