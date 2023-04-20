Мостовой: «Спартаку» нужно продавать Николсона, если поступит хорошее предложение»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном уходе форварда Шамара Николсона из стана «красно-белых».

«Николсона надо продавать за 5-6 млн евро, если такое предложение поступит «Спартаку». Это хорошие деньги, но, думаю, что Николсона все устраивает в Москве, ему здесь комфортно. Всегда все говорят, что у нас все замечательно», — приводит слова Мостового Metaratings.

В текущем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал два голевых паса. Трудовой договор Николсона со «Спартаком» действует до лета 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость ямайского форварда в 6,5 млн евро.