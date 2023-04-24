Полузащитника «Краснодара» Кади увезла скорая помощь

Стали известны новые подробности о получившем травму игроке «Краснодара» Кади Боржесе.

Напомним, неприятный момент случился на старте второй половины игры, когда бразилец ударился виском об игрока команды соперника. Первую помощь пострадавшему оказал лидер «Спартака» Георгий Джикия.

Как сообщает «Матч ТВ», полузащитника после полученной травмы увёз в больницу автомобиль скорой помощи.

Матч «красно-белых» и «быков» подходит к концу, на табло – безумные 4:3. Притом, что хозяевам арены приходилось дважды по ходу матча отыгрываться.