«Спартаку» надо улучшать игру в обороне» — Дьяков

Бывший игрок «Динамо» Виталий Дьяков высказался после победы «Спартака» над «Краснодаром». Встреча 24-го тура чемпионата России завершилась волевой победой «красно-белых» со счетом 4:3.

«Матч вышел классным для болельщиков, потому что было много забитых мячей. Но качество игры оставляло желать лучшего: команды забили много голов после грубых ошибок защитников. «Спартаку» надо улучшать игру в обороне — это касается не только защитников, но и всех 11 игроков», — цитирует Дьякова «Чемпионат».

Напомним, «Спартак» одержал победу на своем поле, проигрывая по ходу матча 0:2.

После 24 туров команда Гильермо Абаскаля идет на третьей строчке в чемпионате России, а «Краснодар» занимает седьмую позицию.