Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Радченко в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал поражение «красно-белых» в матче полуфинала Пути регионов Кубка России с «Акроном» (1:2).

- С чем связываете неудачное выступление «Спартака» весной?

- Происходит что-то странное. «Спартак» в первой части сезона выглядел очень хорошо. Думали, что в клуб наконец пришёл тренер, который может выигрывать трофеи, он привёл с собой других грамотных специалистов. Как только Абаскаль заключил долгосрочный контракт со «Спартаком», стало происходить что-то странное, а результаты пропали. Надо разобраться, почему произошёл такой спад.

- Вам не показалось, что игроки «Спартака» вышли на эту игру в расслабленном состоянии?

- Команда была уверенна в своей победе и в том, что она точно обыграет «Акрон». Я считаю, что «Спартак» был слабее в тактике и в других компонентах игры.

- Вам показалось, что «Спартак» проиграл или «Акрон» победил»?

- Второе.

- Вам не показалось, что игроки «Спартака» испытывают проблемы с физикой?

- «Спартак» вяло выглядел в этом матче. «Акрон» играл при своих болельщиках и использовал свой шанс. У хозяев было больше мотивации.

- Чтобы занести сезон в актив, «Спартаку» надо занять второе место в чемпионате?

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- Чтобы оправдаться перед своими болельщиками, надо набрать большое количество очков и занять второе место. Если это можно назвать оправданием.

- Теперь «Акрон» с точки зрения психологии главный претендент на победу в Кубке?

- Сейчас команде главное не расслабиться. Сегодня «Акрон» обыграл «Спартак», а завтра может проиграть команде с более низким классом.