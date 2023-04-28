Сесар Катальдо, представитель полузащитника «Атлетико Тукуман» Хоакина Перейры, прокомментировал интерес столичного «Спартака».

«К Хоакину есть определённый интерес ряда клубов, за ним наблюдают. Не могу сказать, если ли в их числе «Спартак», с нами напрямую представители «Спартака» не связывались», — заявил Катальдо в эксклюзивном интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Хоакин Перейра находится в шорт-листе руководства «Спартака». Бывший игрок молодёжной сборной Аргентины провёл в нынешнем сезоне 12 матчей в составе «Атлетико Тукуман», забив один гол при трёх ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Перейры в 3,5 миллиона евро.