Озбилиз признал, что уровень РПЛ ослаб

Бывший футболист столичного «Спартака» и краснодарской «Кубани» Араз Озбилиз заявил, что уровень Российской премьер-лиги в последнее время заметно снизился.

«Чемпионат России слабее стал, чем раньше. Теперь стоит что-то делать, чтобы добавлять в него интенсивность, однако, что именно – должно решить руководство лиги», - цитирует Озбилиза «Спорт-Экспресс».

В качестве примеров Озбилиз привёл такие европейские чемпионаты, как чемпионаты Австрии или Бельгии.

В последнее время ходят слухи о том, что в РПЛ могут появиться новшества – например, третий круг или плей-офф. Однако пока такие новости лишь остаются слухами и рассуждениями.