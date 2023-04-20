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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Озбилиз признал, что уровень РПЛ ослаб

20 Апреля 2023 • 19:58 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
24.04 19:00

Бывший футболист столичного «Спартака» и краснодарской «Кубани» Араз Озбилиз заявил, что уровень Российской премьер-лиги в последнее время заметно снизился.

«Чемпионат России слабее стал, чем раньше. Теперь стоит что-то делать, чтобы добавлять в него интенсивность, однако, что именно – должно решить руководство лиги», - цитирует Озбилиза «Спорт-Экспресс».

В качестве примеров Озбилиз привёл такие европейские чемпионаты, как чемпионаты Австрии или Бельгии.

В последнее время ходят слухи о том, что в РПЛ могут появиться новшества – например, третий круг или плей-офф. Однако пока такие новости лишь остаются слухами и рассуждениями.

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Евро-Футбол.Ру,
Араз Озбилиз РПЛ
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