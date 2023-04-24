Камоцци поделился ожиданиями от матча «Спартак» - «Краснодар»

Экс-советник бывшего президента московского «Спартака» Леонида Федуна, Франко Камоцци, поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на своем поле примет «Краснодар».

«Спартак» должен обыгрывать «Краснодар». Понятно, что у команды был спад, но, надеюсь, они прервут неудачную серию в сегодняшнем матче», - приводит слова Камоцци «Спорт-Экспресс».

«Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице.

Поединок состоится сегодня, 24 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция пройдёт на сайте LiveResult.ru.