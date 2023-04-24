Гранат считает, что Бальде может стать лучшим бомбардиром РПЛ

Бывший российский футболист Владимир Гранат порассуждал о нападающем московского «Спартака» Кейта Бальде.

«У Бальде отличный потенциал, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ, но я не могу объяснить, с чем связана его неудачная серия в пенальти. Возможно, это проблема всей команды», - цитирует Граната Metaratings.

Напомним, что первую половину сезона из-за антидопинговых санкций Бальде пришлось пропустить. На данный момент у форварда «красно-белых» три гола и ассист в рамках РПЛ и Кубка России, которые он оформил в девяти официальных встречах.

Кстати, несколько минут назад «Спартак» и «Краснодар» начали заключительный матч 24 тура РПЛ. Бальде – в основном составе.