«Спартак» отыгрался с 0:2 и задавил «Краснодар» в концовке: оценки «красно-белым» за валидольную победу

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

Вот за это фанаты и любят «Спартак». Валидол, эмоции, качели, драматичные развязки, камбэки – невероятное наслаждение получаешь от такого футбола, правда, удобнее в этой ситуации всё-таки быть нейтральным болельщиком. У «Спартака» с «Краснодаром» вообще особые взаимоотношения – они будто не умеют играть скучно. Вот и сегодня выдали на-гора 4:3, нет слов, одни эмоции. Давайте же немного успокоимся и пройдёмся по «красно-белым» персоналиям. Кто же виноват, что команда дважды уступала в счёте? А кто вытащил на 4:3?

Статистика матча: владение мячом – 51:49, удары по воротам – 17:11, в створ – 8:5, угловые – 3:5. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 4,5. Одно толковое спасение (парировал добивание Батчи) у Александра Селихова на три пропущенных мяча. В таком матче даже статистически сложно наиграть на хорошую оценку, хотя помочь команде после ударов Кордобы, Батчи и Сперцяна было очень сложно.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 3,5. Упустил Кордобу в моменте с первым голом и был очень быстро заменён.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 4,0. По лекалам Селихова сыграл Джикия. Есть одно героическое спасение – в подкате не дал пробить Ионову, но принимал непосредственное участие в дне открытых дверей устроенном спартаковской обороной.

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – 3,5. Феерично бросил бежать Алексис Дуарте, только что отдав мяч Жоау Батчи. Так родился второй гол «Краснодара». Дуарте же за матч успел поиграть в центре и справа в обороне, но ни там, ни там не выглядел надёжно.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – 4,0. Вышел играть в центре полузащиты, но после ошибки Чернова быстро «упал» в центр защиты. Действовал по примеру всей обороны: проиграл больше половины единоборств (5 из 9), частенько терял позицию, вообще не успевал за Кордобой.

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ТОМАШ ТАВАРЕШ – 5,0. Вышел на позиции правого полузащитника: в атаке смотрелся неплохо (3 обостряющих кросса, 2 штрафных удара), а в обороне не справился с Батчи. Жоау дважды прошёл Томаша на дриблинге и вообще вольготно чувствовал себя на фланге.

ЛЕОН КЛАССЕН – 5,5. Левый фланг «Спартака» в изначальной схеме был более оборонительным. Классен собрал два отбора, два перехвата, лучше закрывал своего оппонента (Кади) и даже в атаку успел сбегать, но там отметился лишь нереализованным моментом как раз после кросса Тавареша.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – б/о.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 5,0. Невероятную для себя статистику единоборств показал Михаил – выиграл 7 эпизодов из 8, совершил три отбора. Отличные показатели для «фантазисты», жаль только в атаке ничем не запомнился. Лишь однажды неплохо подключил Тавареша и всё.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 8,5. Вот они, пошли герои матча. Заработал пенальти, сам же его реализовал, потом чётко сыграл на добивании, оформив дубль, и сделал голевую скидку на Зиньковского. По сути, три гола в активе Александра Соболева сегодня. Очень помогло «Спартаку» его возвращение.

КЕЙТА БАЛЬДЕ – б/о.

РОМАН ЗОБНИН – б/о.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 6,0. Выход Денисова в центр поля картины точно не испортил. А может и улучшил немного: за 45 минут Даниил собрал три отбора, выиграл три единоборства из четырёх.

КВИНСИ ПРОМЕС – 7,5. Автор победного мяча. После травмы Промес вернулся и на таком спокойняке решил важнейший эпизод, что диву даёшься. Пока вся оборона «Краснодара» в панике металась вокруг Квинси, он показал класс, за две попытки уложив мяч в сетку.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 8,0. Отлично вышел на замену и Антон Зиньковский. У него было меньше времени, но успел полузащитник и гол спровоцировать (после его опасного удара отличился Соболев), и самостоятельно отличиться уже после скидки Соболева. Очень круто «поджёг» свой фланг Антон.

ШАМАР НИКОЛСОН – б/о.