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Канчельскис — о словах гендиректора «Сассуоло»: «Что тебе русские плохого сделали? Приедь один на один, пообщайся»

23 Июля 2023 • 13:37 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Оренбург
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Через 2 ч. 26 мин.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на слова генерального директора «Сассуоло» Джованни Карневали.

Ранее, комментируя сорвавшийся переход защитника Рожерио в «Спартак», Карневали заявил, что итальянский клуб не желает иметь никаких дел с Россией.

По мнению Канчельскиса, гендиректор «Сассуоло» пытается привлечь к себе внимание.

«У них проблемы с головой, раз он заявляет такое на всю страну. Что ты делаешь? Хочешь плюшки заработать? Приедь один на один, пообщайся.

Что тебе русские плохого сделали? Сейчас такая ситуация. Изменить её, конечно, можно, но мы сейчас все её заложники. Жизнь продолжается», — цитирует Канчельскиса Metaratings.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предлагал Рожерио зарплату в размере 2 миллионов евро в год. В минувшем сезоне 25-летний защитник провёл за «Сассуоло» 37 матчей, отметившись в них четырьмя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сассуоло Андрей Канчельскис Джованни Карневали Рожерио да Силва
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Комментарии (1)
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klavras
23 Июля 2023 в 14:12
Великий патриот России...полулитовец, полуукраинец...
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