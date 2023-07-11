Агент Медины: «Хесус благодарен ЦСКА, но пришло время двигаться дальше»

Агусти Параха, агент парагвайского полузащитника Хесуса Медины, ранее перешедшего из ЦСКА в «Спартак», высказался о критике в адрес 26-летнего футболиста со стороны болельщиков «армейского» клуба.

«Хесус очень счастлив стать частью «Спартака». Он действительно благодарен ЦСКА, который был его первым клубом в России, но пришло время двигаться дальше», — цитирует агента Sport24.

Напомним, Медина принадлежал ЦСКА с января 2022 года. В общей сложности в составе «армейцев» полузащитник провёл 45 матчей, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

Первый матч «Спартака» в новом розыгрыше РПЛ запланирован на 23 июля против «Оренбурга». Начало — в 17:30 по московскому времени.