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Агент Медины: «Хесус благодарен ЦСКА, но пришло время двигаться дальше»

11 Июля 2023 • 14:14 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
23.07 17:30

Агусти Параха, агент парагвайского полузащитника Хесуса Медины, ранее перешедшего из ЦСКА в «Спартак», высказался о критике в адрес 26-летнего футболиста со стороны болельщиков «армейского» клуба.

«Хесус очень счастлив стать частью «Спартака». Он действительно благодарен ЦСКА, который был его первым клубом в России, но пришло время двигаться дальше», — цитирует агента Sport24.

Напомним, Медина принадлежал ЦСКА с января 2022 года. В общей сложности в составе «армейцев» полузащитник провёл 45 матчей, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

Первый матч «Спартака» в новом розыгрыше РПЛ запланирован на 23 июля против «Оренбурга». Начало — в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Хесус Медина Агусти Параха
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