В «Спартаке» рассказали, сколько болельщиков ожидается на игре с «Оренбургом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос, сколько зрителей ожидается на матче с «Оренбургом».

«Ожидаем около 10 тысяч болельщиков», — заявил Зеленов Metaratings.

Матч первого тура Российской премьер-лиги «Спартак» - «Оренбург» состоится завтра, 23 июля. Начало встречи запланировано на 17:30 по мск. За всеми событиями встречи можно будет следить в подробной текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.

Напомним, в прошлом сезоне «красно-белые» завоевали бронзовые медали РПЛ, а «Оренбург» финишировал на седьмой позиции.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился комментарием о предстоящем матче с оренбургской командой.