Тренер «Оренбурга» Ярошик: Мы ради, что не проиграли «Габале»

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался после ничейного результата в контрольном поединке с азербайджанской «Габалой» (1:1).

«Игра получилась очень зрелищная. Моменты были и у нас, и у соперника. Мы встречались с очень хорошей командой, так что мы рады, что не проиграли», — заявил Ярошик на видео, которое было опубликовано в официальном телеграм-канале оренбургской команды.

Напомним, 45-летний специалист возглавил «Оренбург» этим летом, сменив на посту главного тренера команды Марцела Личку.

В первом туре нового сезона чемпионата России «Оренбург» встретится на выезде с московским «Спартаком». Поединок запланирован на 23 июля в 17:00 по мск.