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Тренер «Оренбурга» Ярошик: Мы ради, что не проиграли «Габале»

15 Июля 2023 • 19:47 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
23.07 17:30

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался после ничейного результата в контрольном поединке с азербайджанской «Габалой» (1:1).

«Игра получилась очень зрелищная. Моменты были и у нас, и у соперника. Мы встречались с очень хорошей командой, так что мы рады, что не проиграли», — заявил Ярошик на видео, которое было опубликовано в официальном телеграм-канале оренбургской команды.

Напомним, 45-летний специалист возглавил «Оренбург» этим летом, сменив на посту главного тренера команды Марцела Личку.

В первом туре нового сезона чемпионата России «Оренбург» встретится на выезде с московским «Спартаком». Поединок запланирован на 23 июля в 17:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Иржи Ярошик Габала Оренбург
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