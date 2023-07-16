Камоцци — о Рожерио: «В Италии он считается сильным защитником, мне хотелось бы увидеть его в «Спартаке»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о возможном переходе в московский клуб защитника «Сассуоло» Рожерио.

Ранее генеральный директор итальянского клуба Джованни Карневали подтвердил информацию об интересе «Спартака» к 25-летнему бразильцу.

По мнению Камоцци, такой хороший футболист, как Рожерио, способен усилить «красно-белых».

«Рожерио — действительно хороший футболист, в Италии он считается сильным защитником. Мне хотелось бы увидеть его в «Спартаке», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Рожерио провёл за «Сассуоло» 37 матчей, отметившись в них четырьмя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 5,5 миллионов евро.