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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хлусевич оформил дубль и забил третий гол в ворота «Оренбурга»

23 Июля 2023 • 19:27 Комментировать (1)
Спартак Москва
3:2
Оренбург
окончен

Матч первого тура Премьер-лиги между «Спартаком» и «Оренбургом» получается самым результативным на старте сезона. «Красно-белые» близки к победе после очередного гола на последней минуте тайма. Виктор Мозес отличился на 45-й минуте, после чего соперник отыгрался и вышел вперед, но Даниил Хлусевич восстановил паритет. Он же, кажется, стал автором победного гола в этом поединке. От линии штрафной защитник сыграл вперед на Михаила Игнатова, тот вернул мяч, и Хлусевич оформил дубль - 3:2.

Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Оренбург Даниил Хлусевич
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Комментарии (1)
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wertygaz
23 Июля 2023 в 19:38
С победой. Могли бы и на общем канале показать. Балтика то чем заслужила большой показ. А Сочи так вообще два тура подряд на ТВ. Никогда не буду платить за МатчПремьер.
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