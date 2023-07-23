Хлусевич оформил дубль и забил третий гол в ворота «Оренбурга»

Матч первого тура Премьер-лиги между «Спартаком» и «Оренбургом» получается самым результативным на старте сезона. «Красно-белые» близки к победе после очередного гола на последней минуте тайма. Виктор Мозес отличился на 45-й минуте, после чего соперник отыгрался и вышел вперед, но Даниил Хлусевич восстановил паритет. Он же, кажется, стал автором победного гола в этом поединке. От линии штрафной защитник сыграл вперед на Михаила Игнатова, тот вернул мяч, и Хлусевич оформил дубль - 3:2.

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