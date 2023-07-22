Нагорных: «Пока мы не можем себе позволить Зиньковского»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос журналистов по поводу потенциального интереса клуба к игроку линии полузащиты «Спартака» Антону Зиньковскому.

- Пока мы это не можем себе позволить. В «Спартак» мы не обращались. Обращались ли к агентам? Нет, - приводит слова руководителя «Локомотива» «Чемпионат».

Нагорных добавил, что хотел бы видеть в своей команде игроков уровня Зиньковского, тем более что его сверстники в стане «железнодорожников» с ним бы хорошо сыгрались.

Напомним, что в прошлом сезоне Зиньковский забил три гола в 28 матчах РПЛ за «Спартак».