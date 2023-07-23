Гендиректор «Црвены Звезды» ответил, почему Эракович не перешёл в «Спартак»

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич поделился информацией о том, почему сорвался переход защитника Страхиньи Эраковича в «Спартак».

«Мы не отказывались продавать Эраковича «Спартаку». Перейти в «Зенит» было решением игрока», — заявил Терзич «Спорт-Экспрессу».

Ранее сообщалось, что «Спартак» договорился о трансфере Эраковича, но спустя какое-то время в переговоры вступил «Зенит» и перехватил 22-летнего футболиста у «красно-белых», обладая приоритетным правом выкупа.

Сегодня, 23 июля, «сине-бело-голубые» официально представили Эраковича в качестве своего нового игрока.