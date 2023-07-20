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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранды РПЛ проваливают продажу абонементов

20 Июля 2023 • 15:47 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
Краснодар
21.07 19:00

Топ-клубы Российской премьер-лиги показывают слабые результаты в продажах абонементов на новый футбольный сезон. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», «Зенит» продал примерно 3500 абонементов, «Спартак» - примерно 3000.

Чуть меньше трёх тысяч абонементов удалось продать «Динамо». ЦСКА продал 1300 абонементов, а «Локомотив» - около одной тысячи.

Ранее в «Факеле» заявили, что продали 10 тысяч абонементов на первую часть нового сезона.

Матчи первого тура Российской премьер-лиги пройдут с 21 по 23 июля включительно. Чемпионский титул будет защищать «Зенит».

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Kirolnic
20 Июля 2023 в 16:53
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