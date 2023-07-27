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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ещенко: «Спартак» тоже мог забить шесть «Оренбургу»

27 Июля 2023 • 20:14 Комментировать
Спартак Москва
3:2
Оренбург
окончен

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался после победы «красно-белых» над «Оренбургом». Матч первого тура чемпионата России завершился со счетом 3:2 в пользу «красно-белых».

«Сейчас у них [Оренбурга] чуть поменялся стиль игры. У них будут в обороне провалы и будут много пропускать. Забей «Спартак» все свои моменты, тоже было бы шесть голов — как и в игре с ЦСКА», — приводит слова Ещенко издание «Чемпионат».

Во втором туре Российской премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля примут на своем поле «Балтику» (31 июля), а «Оренбург» в гостях встретится с «Рубином» (30 июля).  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Ещенко Оренбург
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