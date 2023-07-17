Спортивный директор «Оренбурга»: «Наша задача – самое высокое место»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о задачах команды в предстоящем сезоне чемпионата России.

«Наша задача – самое высокое место. Первое место (смеется). До первой игры будет собрание с президентом клуба, все придут и объявят задачу на сезон», — приводит слова функционера «РБ Спорт».

Напомним, в прошлом сезоне под руководством Марцела Лички «Оренбург» завершил чемпионат на восьмой строчке. Этим летом Личка покинул клуб и возглавил «Динамо», а вместо него в приволжскую команду пришел Иржи Ярошик.

Новый розыгрыш Российской премьер-лиги стартует 21 июля. В первом туре подопечные Ярошика попробуют отобрать очки у «Спартака» (23 июля).