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Шавло: «Надеюсь, «Спартак» будет бороться за чемпионство с «Зенитом»

18 Июля 2023 • 18:42 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
23.07 17:30

Бывший генеральный директор столичного «Спартака» Сергей Шавло высказался о шансах «красно-белых» на чемпионский титул.

«Надеюсь, «Спартак» будет бороться за чемпионство с «Зенитом», ЦСКА, «Динамо», «Краснодаром». Думаю, в тройке «красно-белые» будут, но надо уже «Зенит» подвинуть, а то они много выиграли», – заявил экс-функционер «Спартака» в интервью изданию «РБ Спорт». По мнению эксперта, проблемой для Гильермо Абаскаля может стать переизбыток футболистов, что может привести к противоречиям между местными и иностранными игроками.

Напомним, что прошлый розыгрыш Премьер-лиги «Спартак» завершил на третьем месте в турнирной таблице. Новую кампанию столичный клуб начнёт с матча против «Оренбурга» 23 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Шавло
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