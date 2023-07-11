Игрок «Оренбурга» Гойкович: «Есть разные варианты продолжения карьеры»

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

«У меня контракт с «Оренбургом» до конца сезона, посмотрим, что произойдет. Агент говорит, что есть разные варианты. Если «Оренбург» будет доволен и меня все устроит, тогда поговорим», — цитирует Гойковича портал «РБ Спорт».

Напомним, в прошлое трансферное окно СМИ сообщали об интересе к 27-летнему защитнику со стороны ЦСКА.

Напомним, футболист защищает цвета «Оренбурга» с 2020 года. В минувшем сезоне он принял участие в 27 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет три голевых паса.