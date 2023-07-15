Червиченко — о трансферах «Спартака»: «Просто пилят деньги, назвать это нормальными покупками нельзя»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном переходе защитника «Сассуоло» Рожерио да Силвы в стан «красно-белых». Ранее агент футболиста заявил, что его клиент близок к переезду в Россию.

«Похоже, что просто пилят трансферные деньги. Назвать это нормальными покупками нельзя. За того же Бонгонда больше трешки никто никогда не платил. А тут целых семь миллионов», — цитирует Червиченко Metaratings.

По мнению функционера, новые люди в «Спартаке» понимают, что их могут убрать в любой момент, поэтому решили сразу начать зарабатывать, а не растягивать этот процесс.

Ранее «красно-белые» официально объявили о подписании Хесуса Медины из ЦСКА и Тео Бонгонда из «Кадиса».

В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги «Спартак» примет на своем поле «Оренбург». Поединок пройдет 23 июля.