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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Fan ID в России не отменят – правительство

19 Июля 2023 • 17:17 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
21.07 19:00

Систему Fan ID в российском футболе правительство отменять не собирается. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Отказываться от Fan ID не планируем, причин для этого не видим», - сказал Чернышенко. 

Что касается хоккея, то там карту болельщика вводить не будут. По словам Чернышенко, на хоккейных матчах другая культура посещения.

Напомним, что для посещения матчей чемпионата России по футболу сейчас нужно оформлять карту болельщика. Из-за этого закона активные фанаты клубов бойкотируют игры. Правда, пока что бойкот не приносит никаких результатов – позиция властей остаётся неизменной.

Матчи первого тура Премьер-лиги России пройдут с 21 по 23 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Чернышенко fan id
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