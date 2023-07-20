Божович видит Эраковича одним из лучших игроков РПЛ

Известный футбольный тренер Миодраг Божович считает, что защитник «Црвены Звезды» Страхинья Эракович может стать одним из лучших игроков Российской премьер-лиги.

«Он молод, но два-три года он уже в основном составе, выступал в Лиге чемпионов. Полагаю, для «Спартака» и для него это была бы очень хорошая сделка», - цитирует Божовича Metaratings.

Напомним, что последние слухи связывают Эраковича с питерским «Зенитом» и московским «Спартаком». И, скорее всего, молодой серб сделает выбор в пользу «сине-бело-голубых».

«Можно вспомнить Неманью Видича, он поднялся на новый уровень в карьере, выступая в России», - добавил Божович.