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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Божович видит Эраковича одним из лучших игроков РПЛ

20 Июля 2023 • 15:37 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
23.07 17:30

Известный футбольный тренер Миодраг Божович считает, что защитник «Црвены Звезды» Страхинья Эракович может стать одним из лучших игроков Российской премьер-лиги.

«Он молод, но два-три года он уже в основном составе, выступал в Лиге чемпионов. Полагаю, для «Спартака» и для него это была бы очень хорошая сделка», - цитирует Божовича Metaratings.

Напомним, что последние слухи связывают Эраковича с питерским «Зенитом» и московским «Спартаком». И, скорее всего, молодой серб сделает выбор в пользу «сине-бело-голубых».

«Можно вспомнить Неманью Видича, он поднялся на новый уровень в карьере, выступая в России», - добавил Божович.

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Евро-Футбол.Ру,
Миодраг Божович Страхинья Эракович
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