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​«Спартак» предлагает экс-игроку «Ювентуса» 2 млн евро в год эксклюзив

15 Июля 2023 • 13:37 Комментировать

В летнее трансферное окно «Спартаку» важно подписать левого защитника, ведь Томаш Тавареш недавно получил серьёзную травму колена и выбыл на долгий срок. В сфере интересов «красно-белых» оказался защитник Рожерио, который выступает за «Сассуоло». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», московский клуб предлагает 25-летнему бразильцу контракт с зарплатой в 2 миллиона евро за сезон.

В своё время Рожерио числился в «Ювентусе». Правда, за основную команду в Турине бразилец так и не сыграл, зато он поиграл в молодёжных командах «старой синьоры».

Первый матч сезона 2023/2024 «Спартак» проведёт 23 июля – против «Оренбурга».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сассуоло Рожерио Рожерио да Силва трансферы футбола - лето 2023
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