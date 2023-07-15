В летнее трансферное окно «Спартаку» важно подписать левого защитника, ведь Томаш Тавареш недавно получил серьёзную травму колена и выбыл на долгий срок. В сфере интересов «красно-белых» оказался защитник Рожерио, который выступает за «Сассуоло». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», московский клуб предлагает 25-летнему бразильцу контракт с зарплатой в 2 миллиона евро за сезон.

В своё время Рожерио числился в «Ювентусе». Правда, за основную команду в Турине бразилец так и не сыграл, зато он поиграл в молодёжных командах «старой синьоры».

Первый матч сезона 2023/2024 «Спартак» проведёт 23 июля – против «Оренбурга».