Ледяхов: «В этом сезоне «Спартак» должен составить конкуренцию «Зениту»

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов оценил перспективы «красно-белых» в новом розыгрыше чемпионата России.

По мнению эксперта, «Спартак» способен конкурировать с «Зенитом» за чемпионский титул.

«Спартаку» можно конкурировать с «Зенитом», у которого есть и Малком, и Вендел. Если они уйдут, то придут другие. «Спартак» тоже неплохо укомплектован», — цитирует Ледяхова «РБ Спорт».

Напомним, свой первый матч в наступившем сезоне РПЛ «Спартак» проведёт сегодня, 23 июля, против «Оренбурга». Ледяхов заявил, что в предстоящей встрече ожидает увидеть положительный для «красно-белых» результат, отметив при этом, что игра получится для московской команды непростой.