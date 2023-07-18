Камоцци назвал «Спартак» основным конкурентом «Зенита»

Известный футбольный менеджер Франко Камоцци ответил на вопрос о главном конкуренте «Зенита» в борьбе за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

«Спартак» — основной конкурент «Зенита» в новом сезоне. «Красно-белые» всегда должны бороться за победу в чемпионате», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

По итогам прошлого сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России, а «Спартак» завершил сезон на третьей строчке. Отрыв команды Гильермо Абаскаля от «сине-бело-голубых» составил 16 очков.

Первая очная встреча «Спартака» и «Зенита» в новом сезоне состоится уже в пятом туре РПЛ (20 августа).