Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин назвал позицию, которую необходимо усилить «Спартаку»

23 Июля 2023 • 21:58 Комментировать
Спартак Москва
3:2
Оренбург
окончен

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением об игре столичного клуба в матче первого тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2), а также назвал позицию, которую необходимо усилить.

Ветеран отметил, что у «красно-белых» не было поставленной игры, и непонятно, кто на каких позициях играет. Также он дал понять, что «Спартаку» необходимо усилить центральную зону, ведь все пропущенные мячи приходили из неё. 

«И эту зону надо было усиливать раньше, не брать игроков, на позициях которых своих достаточно. А этого не сделали, это вопрос к Эшуорт. Это самая слабая позиция, и вопрос по ней не решен», — заявил Гладилин в разговоре с «Газета.Ру».

В следующем туре «Спартак» сыграет против «Балтики». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Оренбург Оренбург
3
2
1.50 4.70 6.20
Видео
Окончен
Ростов Ростов
Факел Факел
2
1
1.67 3.95 5.20
Видео
Окончен
Сочи Сочи
Балтика Балтика
2
0
1.67 4.10 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Июля
23:41 · Россия. Премьер-лига
Кокорин забил за «Фиорентину» в товарищеском матче
23:33 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Спартак» - молодцы, интересно играли и забили хорошие голы»
23:24 · Россия. Премьер-лига
Беленов: «От игры у меня двоякие ощущения»
23:06 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» надеются, что Малком сможет попрощаться с болельщиками
22:57 · Россия. Премьер-лига
Как «Сочи» не оставил шансов «Балтике» - видео видео
22:54 · Россия. Премьер-лига
Волевая победа «Ростова» в матче с «Факелом» - видео видео
22:52 · Россия. Премьер-лига
Дркушич: «Особенная игра, два гола забили словенцы»
22:52 · Россия. Премьер-лига
Юсупов поделился эмоциями от победы над «Балтикой»
22:48 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Последними минутами, понятно, недовольны»
22:45 · Россия. Премьер-лига
Личка оценил игру своей бывшей команды
22:42 · Россия. Премьер-лига
Генеральный директор «Спартака»: У нас нет предложений по Хлусевичу
22:41 · Россия. Премьер-лига
Осипенко прокомментировал свой гол в ворота «Факела»
22:40 · Россия. Премьер-лига
Евсеев: «Отдельными игроками можем быть довольны, но мы недовольны командной игрой»
22:25 · Россия. Премьер-лига
Дебютант «Сочи» Игнатьев провёл 100-й матч в РПЛ
22:20 · Россия. Премьер-лига
Крамарич – пятый игрок в истории «Сочи», забивший в дебютном матче
Все новости
Рекомендуем