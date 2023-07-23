Гладилин назвал позицию, которую необходимо усилить «Спартаку»

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением об игре столичного клуба в матче первого тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2), а также назвал позицию, которую необходимо усилить.

Ветеран отметил, что у «красно-белых» не было поставленной игры, и непонятно, кто на каких позициях играет. Также он дал понять, что «Спартаку» необходимо усилить центральную зону, ведь все пропущенные мячи приходили из неё.

«И эту зону надо было усиливать раньше, не брать игроков, на позициях которых своих достаточно. А этого не сделали, это вопрос к Эшуорт. Это самая слабая позиция, и вопрос по ней не решен», — заявил Гладилин в разговоре с «Газета.Ру».

В следующем туре «Спартак» сыграет против «Балтики».