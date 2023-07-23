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Рыков — о переходе Медины в «Спартак»: «Подобное сейчас слишком раздувают медийно, но я отлично понимаю негодование фанатов»

23 Июля 2023 • 09:52 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
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Через 7 ч. 24 мин.

Бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков высказал о переходе парагвайского полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

Футболист сравнил этот трансфер с переходом Мигеля Данни из «Динамо» в «Зенит» летом 2008 года. По мнению Рыкова, сейчас подобные сделки сильно раздуваются медийно. При этом эксперт отметил, что прекрасно понимает негодование болельщиков ЦСКА.

«Все мы помним, как Данни перешёл из «Динамо» в «Зенит». Поэтому трансфер Медины — это не первый случай подобного перехода. Понятно, что фанатам такие истории неприятны — я отлично понимаю их негодование», — цитируют Рыкова «Известия».

Напомним, Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. В составе «армейцев» полузащитник провёл в общей сложности 45 матчей, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. За 26-летнего футболиста «Спартак» заплатил шесть миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Мигель Данни Владимир Рыков Хесус Медина
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