Рыков — о переходе Медины в «Спартак»: «Подобное сейчас слишком раздувают медийно, но я отлично понимаю негодование фанатов»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков высказал о переходе парагвайского полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

Футболист сравнил этот трансфер с переходом Мигеля Данни из «Динамо» в «Зенит» летом 2008 года. По мнению Рыкова, сейчас подобные сделки сильно раздуваются медийно. При этом эксперт отметил, что прекрасно понимает негодование болельщиков ЦСКА.

«Все мы помним, как Данни перешёл из «Динамо» в «Зенит». Поэтому трансфер Медины — это не первый случай подобного перехода. Понятно, что фанатам такие истории неприятны — я отлично понимаю их негодование», — цитируют Рыкова «Известия».

Напомним, Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. В составе «армейцев» полузащитник провёл в общей сложности 45 матчей, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. За 26-летнего футболиста «Спартак» заплатил шесть миллионов евро.