Ребров рассказал, как помог Баженову устроиться на работу в «Спартак»

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров рассказал о том, как устроил бывшего нападающего «красно-белых» Никиту Баженова на работу в московский клуб.

По словам Реброва, спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт попросил его найти человека, который мог бы отвечать за арендованных футболистов. Ребров сразу же предложил Баженова, так как он обладает необходимыми контактами и имеет авторитет в футбольном мире.

Кроме того, Ребров подчеркнул, что Баженов всегда был корректен в своих высказываниях по отношению к «Спартаку», а также проявил интерес к своей новой работе.

«Многие ветераны любят поливать «Спартак», а Никита всегда был корректен и объективен. При первом же общении Никита очень вовлёкся, ему близка менеджерская история, тренером он быть не хочет», — цитирует Реброва Sports.ru.

Напомним, свой первый матч в новом сезоне «Спартак» проведёт 23 июля против «Оренбурга». Начало — в 17:30 по московскому времени.