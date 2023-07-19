Промес – фанатам «Спартака»: «Вы нам нужны»

Нидерландский игрок «Спартака» Квинси Промес обратился к фанатам команды после победы над «Нефтчи» (2:0).

«Первый гол за долгое время перед нашими замечательными фанатами. Вы нам нужны», - написал 31-летний спортсмен на своих страницах в социальных сетях.

Уроженец Амстердама выступал за «красно-белых» в период с 2014 по 2018 год, после чего перебрался в испанскую «Севилью». В позапрошлом году Промес вернулся в Москву и продолжил демонстрировать высокое качество футбола, в каждом матче помогая своей команде набирать очки.

23 июля москвичи на домашнем стадионе примут «Оренбург».