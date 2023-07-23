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Полуяхтов: «Победы к «Оренбургу» придут, если судить по игре, которую мы показываем» эксклюзив

23 Июля 2023 • 21:54 Комментировать
Спартак Москва
3:2
Оренбург
окончен

Защитник «Оренбурга» Владимир Полуяхтов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги матча со «Спартаком», в котором его команда вела в счёте, но не смогла взять очки.

- Почему не получилось дотерпеть, ведь вы вели в счете? Показалось, что рановато стали играть на удержание.

- Было еще много времени, после того, как мы повели в счете. Какой смысл время тянуть? В одном из моментов у меня прихватило заднюю поверхность, и я даже не стал вызывать врача на поле. Сразу встал, несмотря на дискомфорт.

- Но трибуны начали уже свистеть в некоторых эпизодах.

- Не сказал бы, чтобы мы хотели тянуть время. Наша команда играет в открытый футбол. Хотим играть для болельщиков и показывать на поле свой рисунок. Без разницы, какая это минута матча. Главное – получать удовольствие от футбола, в который мы играем.

- Очень красивый гол забил «Спартак», когда Промес отдал на Мозеса. Можно как-то противостоять таким моментам?

- Конечно, можно. Надо дисциплинированно действовать в обороне. Где-то мы допустили ошибку, недосмотрели, где-то спартаковцы хорошо сыграли.

- В Кубке России «Оренбургу» скоро играть с ЦСКА. Для Ярошика это команда особенная. В первом туре «армейцы» проиграли. Может, сейчас самое подходящее время, чтобы встретиться с ними, пока они не набрали максимальные кондиции?

- Мне без разницы с кем играть. Для Иржи игра со «Спартаком» тоже всегда была принципиальной. Он ничего не говорил насчет ЦСКА.

- Руководство поставило перед «Оренбургом» задачу быть в первой восьмерке. Как оцените такие цели, ведь вы финишировали седьмыми в прошлом чемпионате?

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- Всегда сложно повторить свои прошлые результаты. Но мы должны идти по сезону с высоко поднятой головой, уверенно. Поражения всегда будут, но и победы придут, если судить по игре, которую мы показываем.

- Насколько ваша команда готова к сезону?

- У нас все нормально с кондициями. Было время подготовиться, и сезон уже начался. Мы готовы. Также можно сказать и про «Спартак», и про ребят, которые проводили свои матчи вчера. «Динамо», например. Кто-то говорит, что они не готовы, что кто-то их загонял. Есть специально разработанная программа подготовки. Никто не хочет, чтобы к первому туру футболисты подошли уставшими. В любом случае игроки готовы выкладываться на сто процентов.

- Если говорить о матче «Динамо» с «Краснодаром», показалось, что москвичи выглядели тяжеловато.

- Это так показалось. Если посмотреть, кто сколько пробежал, то у «Динамо» на порядок выше эти показатели.

- На сборах у «Оренбурга» было много ничейных результатов. Не беспокоил этот факт?

- Это сборы. Мы и голы-то пропускали какие-то курьезные. Под нагрузками было тяжело, поэтому к таким результатам относились нормально. Главное, что тренерский штаб это понимает, не загоняет нас в рамки, и если кто-то ошибся, не говорит, что все плохо. Наоборот, идет поддержка. Говорят, что ничего страшного, все ошибаются. И великие звезды тоже.

- Сегодня на матче присутствовал ваш бывший наставник, а тыне главный тренер «Динамо» Личка. Он заходил пообщаться с командой?

- Я его не видел. Он к нам не заходил.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Оренбург Владимир Полуяхтов
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