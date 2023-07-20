Ярошик: Игра со «Спартаком» покажет, на что способен «Оренбург»

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался о предстоящем матче первого тура чемпионата России против московского «Спартака».

«Никто не травмировался серьезно на сборах, вся команда готовится к этой игре. Нас ждут очень сильные соперники. И эта игра покажет, на что мы способны», — приводит слова Ярошика «Матч ТВ».

При этом специалист отметил, что для него особенной будет встреча не только против «Спартака», но и против ЦСКА. Напомним, в качестве игрока за «армейский» клуб Ярошик выступал с 2003 по 2004 год.

Матч первого тура Российской премьер-лиги «Спартак» - «Оренбург» состоится 23 июля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:30 по московскому времени.