​«Спартак» объявил состав на матч первого тура РПЛ

В первом туре чемпионата России «Спартак» на своём поле сыграет против «Оренбурга». Наставник московской команды Гильермо Абаскаль принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Максименко, Дуарте, Хлусевич, Литвинов, Денисов, Зобнин, Мартинс, Мозес, Зиньковский, Промес, Мелёшин.

Отметим, что нападающий Александр Соболев не попал в заявку «Спартака» по причине дисквалификации.

«Спартак» и «Оренбург» начнут матч в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Открытие Арены» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.