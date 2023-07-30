Хлусевич рассказал, сделал ли он скриншот таблицы лучших бомбардиров РПЛ

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопрос, сделал ли он скриншот таблицы лучших голеадоров чемпионата России после первого тура.

Напомним, в первом туре «красно-белые» одержали победу над «Оренбургом» со счетом 3:2. Хлусевич в этой встрече оформил дубль. Эти голы стали дебютными для него в составе московской команды и сразу же вывели его на лидирующие позиции в гонке снайперов лиги.

«Нет, скриншот не сделал. Но думаю, кто-нибудь обязательно сохранит такое. Дай бог, чтобы и дальше появлялись моменты, которые превратятся в голы», — приводит слова Хлусевича пресс-служба «красно-белых».

При этом футболист отметил, что личная статистика дл него не так важна, как результаты команды, поэтому хочется одержать как можно больше побед.