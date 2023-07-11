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Зобнин: «Надеюсь ещё сыграть в еврокубках»

11 Июля 2023 • 11:12 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
23.07 17:30

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался об отсутствии российских команд в еврокубках.

29-летний футболист признался, что скучает по международным матчам и ещё рассчитывает сыграть в еврокубках.

«До конца карьеры ещё далеко, поэтому надеюсь ещё сыграть в еврокубках. На данный момент меньше думаю об отъезде в Европу, чем, например, пять лет назад», — приводит слова Зобнина Sport24.

Также Зобнин допустил, что ещё сыграет за сборную России, несмотря на перенесённые им серьёзные травмы.  

В минувшем сезоне Зобнин провёл за «Спартак» 41 матч, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Зобнин
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