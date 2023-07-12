Нигматуллин: Бонгонда? Это кот в мешке

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился мнением о переходе нападающего Тео Бонгонда в стан «красно-белых».

«Можно уверенно сказать, что «Спартак» сейчас думает только об атаке. Сложно оценить уровень мастерства Бонгонда, никто не смотрел игры «Кадиса». Это кот в мешке для «Спартака», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Ранее 27-летний вингер пополнил состав «Спартака», перебравшись из испанского «Кадиса». Трансфер игрока обошелся столичной команде в 7+3 млн евро.

В первом туре чемпионата России – 2023/24 подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с «Оренбургом». Матч пройдет 23 июля на «Открытие Банк Арене».