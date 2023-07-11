Пресс-служба «Спартака» прокомментировала слухи об отстранении Промеса

Пресс-служба столичного «Спартака» прокомментировала новую информацию в деле нападающего «красно-белых» Квинси Промеса.

«Ни о каких решениях спортивных судов по Промесу нам не сообщали. Полагаем, на портале, который это опубликовал, ошибка. Квинси ничто не мешает готовиться к сезону», — сообщили сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» в пресс-службе московского клуба.

Ранее портал Transfermarkt рассказал, что нидерландский форвард отстранён от участия во всех состязаниях решением спортивного суда. Ограничения действуют с 19 июня, когда вингера приговорили к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.