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Пресс-служба «Спартака» прокомментировала слухи об отстранении Промеса

11 Июля 2023 • 15:19 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
23.07 17:30

Пресс-служба столичного «Спартака» прокомментировала новую информацию в деле нападающего «красно-белых» Квинси Промеса.

«Ни о каких решениях спортивных судов по Промесу нам не сообщали. Полагаем, на портале, который это опубликовал, ошибка. Квинси ничто не мешает готовиться к сезону», — сообщили сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» в пресс-службе московского клуба.

Ранее портал Transfermarkt рассказал, что нидерландский форвард отстранён от участия во всех состязаниях решением спортивного суда. Ограничения действуют с 19 июня, когда вингера приговорили к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Квинси Промес
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