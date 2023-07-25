Спортивный директор «Оренбурга» Андреев оценил игру команды под руководством Ярошика

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением об игре команды под руководством нового главного тренера Иржи Ярошика.

Напомним, в матче первого тура РПЛ «Оренбург» уступил «Спартаку» со счётом 2:3.

«Была неплохая игра. Но результат такой, какой есть. Доволен я дебютом Иржи или нет, будем смотреть потом. Лучше всего его оценивать в конце сезона», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

Также спортивный директор согласился с тем, что футбол Ярошика отчасти похож на игру, которую прививал команде бывший тренер Марцел Личка. При этом Андреев подчеркнул, что какие-либо выводы можно будет делать лишь по истечении 10 туров.

Свой ближайший матч «Оренбург» проведёт завтра, 26 июля, против ЦСКА в Кубке России. Начало — в 16:15 по московскому времени.