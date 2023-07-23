Ярошик надеется и в 13-й раз не проиграть «Спартаку»

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем со «Спартаком».

- Рады приветствовать уже в качестве тренера в российском футболе. Как ощущения, какие предвкушения? Сегодня «Спартак».

- Я могу сказать, что опять в России, в футболе, очень ждал вот этого момента.

- Волею календаря сегодня «Спартак», совсем скоро ЦСКА. Подарок судьбы? Настраивать футболистов дополнительно не нужно для вас персонально?

- Согласен с вами, лучшей жеребьевки я не мог ожидать. Так что я очень рад, посмотрим, на что наша команда способна, потому что мы встречаемся с очень хорошими соперниками сейчас.

- Команда Лички играла в очень веселый футбол, особенно в домашних матчах. А команда Ярошика в какой футбол будет играть?

- Интересный вопрос. Конечно, мы хотим лучше играть на выезде. Хотим играть так, как играл Личка дома с этой командой - весело. И главное - побеждать.

- Помните вы или нет, футболистом вы «Спартаку» никогда не проигрывали. 12 матчей, восемь побед и четыре ничейных результата. Что нужно сделать сегодня футболистам «Оренбурга», чтобы не проиграть под вашим руководством?

- Я согласен, помню эту серию. Надеюсь, что смогу ее продлить как тренер. Конечно, мы должны играть на максимуме, потому что «Спартак» - очень хороший соперник, мне очень понравилась игра с «Нефтчи». Не ждет нас легкий матч, нужно выкладываться на 100% и ждать своего момента.

- Во время предсезонной подготовки только одну победу команда одержала. Вас это вообще беспокоит, или не придаете значения этим результатам?

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- Это, конечно, не имеет такого большого значения. Потому что мы хотели посмотреть вообще всех новых игроков, может, даже в разных системах. Для этого есть предсезонка, когда можно всё попробовать. Конечно, сегодня всё начинается и всё считается. Так что сегодняшний результат для нас будет очень важным.